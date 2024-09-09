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Бунт против Путина: кто и когда свергнет диктатора РФ – прогноз генерала из США

Алексей Тесля
9 сентября 2024, 04:02
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Санкции могут стать ключевым фактором в падении Владимира Путина, не исключает Бен Ходжес.
Ходжес, Путин
/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес не исключил, что ближайшее окружение диктатора РФ Владимира Путина может отстранить его от власти, если он не остановит войну в Украине.

Он напомнил, что после начала российского вторжения в Украину Запад наложил жесткие санкции на российских олигархов, запретив им уезжать за границу и заморозив их активы, пишет The Sun.

Это привело к срыву многих международных соглашений и оставило их без финансовых ресурсов. Американский генерал не исключает, что эти санкции могут стать ключевым фактором в падении Путина, поскольку олигархи сильно недовольны подобными ограничениями.

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По его мнению, российские олигархи со временем могут устать от ограничений, наложенных на их финансовые ресурсы, что может привести к изменениям. Он считает, что когда олигархи не смогут осуществлять свои желания, такие как поездки в любовницы или отправка детей в престижные школы, они могут проявить недовольство и возможно даже принять меры против Путина.

Генерал из США уточнил, что важно изолировать Россию дипломатически, экономически, политически и в военном плане. Поражение России должно стать стратегической целью и для этого следует сделать все возможное.

Ходжес добавил, что один из способов устранить Путина — настроить против него его собственных граждан. Он отмечает, что хотя на президентских выборах в марте Путин получил 87% голосов, изменения могут произойти быстро, если доверие к нему начнет уменьшаться.

Он резюмировал, что россияне должны сами решить этот вопрос, и хотя у России нет масштабных протестов, как в Минске или Тегеране, возможные изменения могут произойти в будущем.

Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Ранее в СНБО назвали вероятный сценарий и сроки переворота в РФ. В руководстве РФ еще немало рациональных людей, подчеркнул Александр Литвиненко.

Как сообщалось ранее, в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.

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Владимир Путин Бен Ходжес
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