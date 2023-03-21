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ЧВК Вагнера против кадыровцев: Россию разорвет война кланов – журналист РФ

21 марта 2023, 11:34
Гражданская война подразумевает столкновение политически окрашенных сил, чего нет в РФ, считает Игорь Яковенко.
Кремль, Игорь Яковенко
Игорь Яковенко оценил вероятность гражданской войны в РФ / УНИАН, скрин

В РФ не будет гражданской войны, прогнозы о возможности которой ранее появлялись в прессе, заявил российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

"Нет, это не гражданская война. Я бы не стал употреблять такой термин, потому что для развития гражданской войны в России отсутствует очень важный компонент – нет граждан", – заявил он в интервью Главреду.

Собеседник пояснил, что гражданская война подразумевает столкновение политически окрашенных сил – например, "красных" и "белых" (как в 20-м веке на территории бывшей Российской империи, - ред.).

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"Подчеркну, что в России события будут развиваться по-другому. Там произойдет мафиозная война за территорию и собственность. Политической разницы между условными ЧВК Вагнер, гвардией Кадырова и ЧВК Редут, если они начнут такое сражение, не будет. Разница лишь в том, кто и к какой мафиозной группировке принадлежит", — добавил Яковенко.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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