Эксперт назвал причины кровавого конфликта Израиля и Палестины

Причины конфликта на Ближнем Востоке / Фото Reuters

Причины конфликта на Ближнем Востоке созревали на протяжении длительного времени, рассказал Главреду директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Эксперт отметил, что во-первых, есть так называемая политика Биб Нетаньяху, которая была направлена на аннексию значительной части палестинских территорий - западного берега. При чем ее предполагали осуществить еще в прошлом году, но этому помешала целая серия обстоятельств. Тем не менее, никто от этой идеи не отказался, а палестинцы ее воспринимают именно как агрессию по отношению к ним.

"Во-вторых, отразилась и ситуация в Восточном Иерусалиме, где из-за нелепых действий израильской полиции возникла серьезная напряженность. Это были межэтнические столкновения между палестинцами и евреями, потом туда вмешалась израильская полиция, которая действовала в основном против палестинцев. В результате там были одновременно заблокированы Дамасские ворота во время Рамадана, что агрессивно воспринималось палестинцами и осуществлен штурм мечети Аль-Акса, что вышло за пределы договоренностей", - обратил внимание Игорь Семиволос.

Также повлияла на обострение и ситуация в Секторе Газа.

"Естественно, что ХАМАС следит за ней и, понятное дело, тоже пытается провоцировать. Израильтяне ввели коллективное наказание и запретили рыбакам ловить рыбу, где подавляющее большинство людей благодаря этому выживает. То есть фактически они обрекли большое количество людей на голод", - пояснил он.

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Кроме этого, на расклад в регионе повлиял коронавирус, из-за которого большое количество палестинской молодежи осталось без работы, что спровоцировало на радикальные действия.

Эксперт уверен, что в дальнейшем ситуация будет развиваться.

"Потому что у израильтян на самом деле есть не так много вариантов – им надо входить в Сектор Газа и начинать войну в густонаселенной территории с соответствующими жертвами как с палестинской, так и с израильской стороны. Но это огромные ресурсы и постоянные потери. При этом всегда на столе есть вариант очередного перемирия, но в начало мирного процесса как-то слабо верится. Ведь вряд ли текущая ситуация подтолкнет стороны к тому, чтобы договариваться. Этого не будет", - подытожил Игорь Семиволос.

Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее: