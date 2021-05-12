Эксперт назвал причины кровавого конфликта Израиля и Палестины

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос проанализировал, какие события повлияли на обострение ситуации.
Причины конфликта на Ближнем Востоке созревали на протяжении длительного времени, рассказал Главреду директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Эксперт отметил, что во-первых, есть так называемая политика Биб Нетаньяху, которая была направлена на аннексию значительной части палестинских территорий - западного берега. При чем ее предполагали осуществить еще в прошлом году, но этому помешала целая серия обстоятельств. Тем не менее, никто от этой идеи не отказался, а палестинцы ее воспринимают именно как агрессию по отношению к ним.
"Во-вторых, отразилась и ситуация в Восточном Иерусалиме, где из-за нелепых действий израильской полиции возникла серьезная напряженность. Это были межэтнические столкновения между палестинцами и евреями, потом туда вмешалась израильская полиция, которая действовала в основном против палестинцев. В результате там были одновременно заблокированы Дамасские ворота во время Рамадана, что агрессивно воспринималось палестинцами и осуществлен штурм мечети Аль-Акса, что вышло за пределы договоренностей", - обратил внимание Игорь Семиволос.
Также повлияла на обострение и ситуация в Секторе Газа.
"Естественно, что ХАМАС следит за ней и, понятное дело, тоже пытается провоцировать. Израильтяне ввели коллективное наказание и запретили рыбакам ловить рыбу, где подавляющее большинство людей благодаря этому выживает. То есть фактически они обрекли большое количество людей на голод", - пояснил он.
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Кроме этого, на расклад в регионе повлиял коронавирус, из-за которого большое количество палестинской молодежи осталось без работы, что спровоцировало на радикальные действия.
Эксперт уверен, что в дальнейшем ситуация будет развиваться.
"Потому что у израильтян на самом деле есть не так много вариантов – им надо входить в Сектор Газа и начинать войну в густонаселенной территории с соответствующими жертвами как с палестинской, так и с израильской стороны. Но это огромные ресурсы и постоянные потери. При этом всегда на столе есть вариант очередного перемирия, но в начало мирного процесса как-то слабо верится. Ведь вряд ли текущая ситуация подтолкнет стороны к тому, чтобы договариваться. Этого не будет", - подытожил Игорь Семиволос.
Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее:
- 7 мая накануне национального праздника Израиля – Дня Иерусалима - на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.
- Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.
- С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, которая фактически контролирует Сектор Газа, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.
- 12 мая в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ответ на сотни ракет, выпущенных за последние 24 часа, был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в Секторе Газа.
- 12 мая министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по Сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из сектора Газа.