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Эксперт спрогнозировал, как ядерное оружие РФ может повлиять на сроки украино-российской войны

30 марта 2023, 14:19
Ситуацию может осложнить, говорит Андрей Санников, наличие у страны-агрессора России арсенала тактического ядерного оружия.
Ядерное оружие, Санников
Андрей Санников / коллаж ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Как ни парадоксально, но если русский диктатор Путин разместит на территории Беларуси ядерное оружие, то российско-украинская война должна закончится быстрее. Об этом в интервью Главреду сказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Не только может, должна. Для ядерного оружия есть средства перехвата, современные радиолокационные станции, космическое слежение. То есть все должно быть подчинено отслеживанию любых непонятных действий, связанных с ядерным оружием. Сначала надо отследить, где оно расположено, и все это сегодня возможно. Когда я участвовал в переговорах по ядерному разоружению вместе с моими коллегами из Украины, с США и Россией мы также вели переговоры, то уже тогда мы хорошо знали размещение ядерных вооружений", − сказал он.

Как говорит Санников, ситуацию может осложнить наличие у страны-агрессора России арсенала тактического ядерного оружия.

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"С тактическим ядерным оружием все сложнее, потому что оно не подлежит никаким ограничениям. Им подлежало стратегическое, оружие среднего и меньшего радиуса действия, но в случае с тактическим даже не приступали к разработке каких-либо договоров. Были лишь односторонние заявления Буша-Горбачева о том, что тактическое ядерное оружие будет находиться под контролем. А его достаточно много у России, более 10 тысяч зарядов складированных и порядка 2 тысяч развернутых. Это очень много", − подытожил он.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси

25 марта президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что РФ намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над ядерными зарядами, то есть якобы режим нераспространения ядерного оружия не будет нарушен.

По словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

Кремлевский диктатор утверждает, что "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании о том, что они собираются поставлять снаряды с обедненным ураном в Украину".

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