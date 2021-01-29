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ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID: для Украины сделали исключение

29 января 2021, 18:34
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Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX.

коронавирус, вакцина
В ЕС сделали исключение для Украины по вакцинам / Фото Reuters

Сегодня Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из ЕС вакцины от коронавируса - такие меры касаются тех препаратов, по которым есть ранние контракты на поставки, сообщает сайт Еврокомиссии.

Этим документом запрещается вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта.

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС. Среди стран, для перевозки вакцины в которые не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.

В заявлении сказано, что эта мера была введенЧитайте такжеГолубовская поведала, против какого штамма COVID-19 вакцина бессильнаа с целью "обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и решить текущую непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС".

Вакцинация от коронавируса в Украине: новости

Евросоюз Еврокомиссия вакцины Вакцина коронавирус
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