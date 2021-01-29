ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID: для Украины сделали исключение

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX.
Сегодня Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из ЕС вакцины от коронавируса - такие меры касаются тех препаратов, по которым есть ранние контракты на поставки, сообщает сайт Еврокомиссии.
Этим документом запрещается вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта.
Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС. Среди стран, для перевозки вакцины в которые не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.
В заявлении сказано, что эта мера была введенЧитайте такжеГолубовская поведала, против какого штамма COVID-19 вакцина бессильнаа с целью "обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и решить текущую непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС".
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
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