В Минздраве пояснили, как записаться на вакцинацию от COVID-19

Ляшко рассказал, как записаться на вакцинацию / УНИАН

В Минздраве перечислили несколько способов для того, как записаться на вакцинацию от коронавируса.

"Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи", – пояснил главный санврач страны Виктор Ляшко в интервью ТСН.

Минздрав также планирует, по словам Ляшко, 10 февраля запустить отдельный сайт с информацией о кампании по иммунизации. На нем же можно будет электронно записаться на вакцинацию.

Также санврач отметил, что записаться на получение вакцины можно и гражданам, которые не имеют подписанной декларации с семейным врачом. Специалисты скоординируют желающих по месту жительства в определенный пункт прививки.

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