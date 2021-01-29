В Минздраве пояснили, как записаться на вакцинацию от COVID-19

Ведомство планирует с 10 февраля запустить отдельный сайт с информацией о кампании по иммунизации.
В Минздраве перечислили несколько способов для того, как записаться на вакцинацию от коронавируса.
"Там будет три механизма, как это можно будет сделать: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи", – пояснил главный санврач страны Виктор Ляшко в интервью ТСН.
Минздрав также планирует, по словам Ляшко, 10 февраля запустить отдельный сайт с информацией о кампании по иммунизации. На нем же можно будет электронно записаться на вакцинацию.
Также санврач отметил, что записаться на получение вакцины можно и гражданам, которые не имеют подписанной декларации с семейным врачом. Специалисты скоординируют желающих по месту жительства в определенный пункт прививки.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 29 января Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине. Нардепы одобрили законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.
- По состоянию на утро 29 января, в Украине выявили еще 5181 больного коронавирусом. Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников.
Автор: Екатерина Трохимчук