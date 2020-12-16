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ЕС в шаге от удара санкциями по режиму Лукашенко: стали известны подробности

16 декабря 2020, 12:24
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Санкции будет введены против 29 человек и 7 юридических лиц.

Евросоюз
ЕС готовится ввести новые санкции против Беларуси уже 17 декабря / Фото Reuters

Послы Евросоюза в среду, 16 декабря, согласовали третий пакет санкций против официального Минска в связи с событиями на территории Беларуси. Последний этап – одобрение ограничений министрами ЕС по делам окружающей среды.

Как написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter журналист Рикард Йозвяк, послы Евросоюза соответствующее решение, предусматривающее ограничения против лиц и компаний, связанных с режимом Лукашенко, уже приняли.

"Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси", - утверждает Йозвяк.

Эмбарго включает санкции против 29 человек и 7 компаний.Читайте такжеЕвросоюз "ударил" по Лукашенко персональными санкциями

Перед тем, как решение официально опубликуют в четверг, 16 декабря, санкционный пакет должны одобрить министры Евросоюза по делам окружающей среды.

Санкции против Беларуси

  • Евросоюз запустил санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси 2 октября. Ограничения коснулись лиц, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой фальсификации избирательного процесса и применением насилия к протестующим в республике. В санкционный список были включены 44 белорусских политика и чиновника.
  • В ноябре ЕС расширил санкции против официального Минска. В списки попали еще 15 человек. В их числе оказался и сам Лукашенко.
  • В Европейском Союзе 19 ноября заявили о намерении ввести третий пакет санкций против режима Лукашенко. Новые ограничения предполагают эмбарго против юридических лиц, связанных с белорусской властью.
  • 15 декабря было анонсировано, что окончательное решение по санкциям против Беларуси примут в четверг, 17 декабря.

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