ЕС в шаге от удара санкциями по режиму Лукашенко: стали известны подробности

ЕС готовится ввести новые санкции против Беларуси уже 17 декабря / Фото Reuters

Послы Евросоюза в среду, 16 декабря, согласовали третий пакет санкций против официального Минска в связи с событиями на территории Беларуси. Последний этап – одобрение ограничений министрами ЕС по делам окружающей среды.

Как написал в своем аккаунте в микроблоге Twitter журналист Рикард Йозвяк, послы Евросоюза соответствующее решение, предусматривающее ограничения против лиц и компаний, связанных с режимом Лукашенко, уже приняли.

"Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси", - утверждает Йозвяк.

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Перед тем, как решение официально опубликуют в четверг, 16 декабря, санкционный пакет должны одобрить министры Евросоюза по делам окружающей среды.

Санкции против Беларуси