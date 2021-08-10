Еще один удар: Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко

Лукашенко / Reuters

Европейский Союз вслед за Великобританией и США ввел санкции против Беларуси за фальсификацию выборов в 2020 году режимом Лукашенко и репрессии против собственного народа.

В Брюсселе заявили, что солидарны с Британией, США и Канадой по поддержке белорусского народа. Там также пообещали и дальше оказывать давление на режим Лукашенко, пока "все политзаключенные не будут освобождены, а в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы".

В санкционный список ЕС попал белорусский олимпийский комитет – за отмывание денег.

Также ограничения касаются бизнесменов и компаний, в частности одного из крупнейших белорусских госпредприятий – "Беларуськалий".

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