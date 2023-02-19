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"Это не конфликт между армиями добра и зла": Орбан оскандалился из-за заявления о войне в Украине

19 февраля 2023, 09:50
Виктор Орбан призвал Украину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а страны Запада - прекратить поддерживать один из лагерей "чужой войны".
Виктор Орбан
Виктор Орбан считает, что западные поставки оружия Украине затягивают войну / Фото УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова отличился скандальным заявлением о войне в Украине. Агрессивное вторжение РФ в Украину венгерский премьер назвал "войной между двумя славянскими странами", в которую Евросоюз не должен вмешиваться. Также Орбан считает, что западные поставки оружия Украине затягивают войну.

Орбан призвал Украину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а страны Запада - прекратить поддерживать один из лагерей "чужой войны", передает издание iDnes.

"Когда Россия напала, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Война в Украине – это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя воюющими славянскими странами. Это их война, а не наша", – заявил Орбан в ежегодном послании к стране.

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Также венгерский премьер обвинил Германию в том, что она возглавила один из лагерей войны России против Украины.

"Сначала немцы не снабжали Украину оружием, а снабжали только шлемами. Но сейчас немецкие танки Leopard должны прокатиться через украинскую территорию на восток, до российской границы. Возможно, даже по старым картам", – заявил Орбан, очевидно, намекая на Вторую мировую войну.

Как известно, Венгрия отказывается поставлять Украине оружие и даже не разрешает его транспортировать через свою территорию. Также Будапешт отказывается поддерживать антироссийские санкции, а непосредственно Виктор Орбан поддерживает дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным с момента вступления в должность в 2010 году.

Напомним, ранее Орбан заявил, что на востоке его страна граничит - с русскими. При этом он "забыл" об Украине.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы во время этого визита обсудить вопросы, которые беспокоят Венгрию. Таким образом можно было бы решить дискуссионные вопросы.

Другие новости:

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