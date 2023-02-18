"Просто сесть и поговорить": в ОП подтвердили, что Зеленский пригласил Орбана в Украину

На полях саммита лидеров Евросоюза Орбан сам подошел к президенту Украины и пожал ему руку, говорит Жовква.

В ОП подтвердили, что Зеленский пригласил Орбана в Украину/ Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы во время этого визита обсудить вопросы, которые беспокоят Венгрию.

Таким образом можно было бы решить дискуссионные вопросы. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Радио Свобода".

По словам Жовквы, Зеленский пригласил Орбана приехать в Киев, когда они увиделись на полях саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 9 февраля. При этом заместитель руководителя ОП отмечает, что Орбан первым подошел к украинскому президенту, чтобы поздороваться, и пожал ему руку.

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"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Украину, в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе тех, которые волнуют Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить. Поэтому премьер-министр Венгрии приглашен в Украину, и надеемся, что он может быть здесь", – подчеркнул Жовква.

Он также отметил, что известна позиция Венгрии, в которой ранее заявили, что не будут предоставлять Украине военную помощь. Однако в дипломатии лучшим всегда является диалог.

Жовква сказал, что президент Украины имел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны.

"Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита есть гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", – добавил он.

Пока неизвестно, принял ли Орбан такое приглашение.

Скандальные заявления Орбана относительно Украины

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился из-за громкого заявления, сказав, якобы "Украина становится ничейной землей". В МИД мгновенно отреагировали и вызвали посла Венгрии для объяснений.

Также Орбан в очередное встал на защиту российского диктатора Владимира Путина и заявил, что Запад якобы объявил Востоку "холодную войну". Теперь Орбан открыто хочет поддержать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль "регионального лидера".

Также он "влип" в новый скандал, сказав, что на востоке его страна граничит с россиянами. При этом он "забыл" об Украине. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние скандальные заявления венгерского премьера.

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