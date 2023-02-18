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Путин повысил генерала Мурадова: он командовал морпехами РФ, которых ВСУ разбили под Угледаром

18 февраля 2023, 10:58
Командующий Восточным округом военным округом страны-агрессора России и частями оккупантов в Украине Рустам Мурадов стал генерал-полковником.
Мурадов, войска РФ
Генерала Мурадова разнесли в России из-за разгрома морпехов 155-й бригады бойцами ВСУ / Коллаж Минобороны РФ, соцсети

Российский директор Владимир Путин повысил в звании командующего Восточным военным округом оккупантов России Рустама Мурадова до звания генерал-полковника. Мурадов командовал 155-й бригадой морских пехотинцев, которых бойцы ВСУ разбили под Угледаром.

Согласно данным российского правового портала, Путин подписал указ о повышении командующего Восточным военным округом Рустама Мурадова. Высокопоставленный оккупант, которого уже награждали орденом мужества и орденами "За заслуги перед отечеством" трех степеней, теперь генерал-полковник.

Как известно, в подчинении Мурадова находятся 155-я и 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Пехотинцы 155-й бригады понесли серьезные потери под Угледаром Донецкой области в боях с украинскими войсками.

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Мурадов отдал приказ оккупантам России наступать на Угледар, но не учел особенности местности. Морпехи пошли по полям, усеянным минами. Силы обороны Украины успешно отбили вражескую атаку, ликвидировали десятки солдат противника и единиц военной техники.

Засада от ВСУ для войск России под Угледаром

3 февраля заместитель мэра Угледара Максим Вербовский рассказал, что оккупанты попытались штурмовать город.

Россияне обстреливали город из артиллерии, градов и авиации. На тот момент оккупанты продвинулись в поселки вблизи города и пытались организовать его окружения.

Силы специальных операций ВСУ и 72-я Отдельная механизированная бригада устроили засаду в тылу врага на Угледарском направлении. В нее попали российские оккупанты 155-й бригады морской пехоты из Владивостока.

"Совместная операция ССО Украины и 72 ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", - отметили военные.

СМИ в России акцентировали внимание на том, что оккупанты России потерпели поражения под Угледаром и Авдеевкой после того, как Герасимов был назначен командующим войсками РФ в Украине вместо Суровикина. Россияне в боях под Угледаром только в одном бою потеряли 30 единиц своей техники и сотни военных. Под Авдеевкой украинские войска ликвидировали две пехотные группы штурмовиков врага.

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Война России против Украины на Донбассе:

Угледар Владимир Путин войска России война России и Украины
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