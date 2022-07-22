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Европол оскандалился из-за "контрабанды" оружия из Украины и сделал новое заявление

22 июля 2022, 19:17

Европол считает, что огнестрельное оружие может попасть в чужие руки.

Европол, оружие
Европол / cr.npu.gov.ua, Википедия

После скандального заявлений о якобы фиксации случаев контрабанды вооружения из Украины, Европол сделал новое заявление.

Там заявили, что полностью доверяют украинскому правительству.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу торговли оружием в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры для мониторинга и отслеживания этого огнестрельного оружия", - говорится в сообщении Европола.

Европол считает, что потенциальная угроза, которая наблюдалась в зонах боевых действий в прошлом, заключается в том, что огнестрельное оружие может попасть в чужие руки.

"В отношении войны в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", - отмечается в сообщении.

Скандальное заявление Европола

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявлял о якобы фиксации случаев торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке.

Он отметил, что якобы в даркнете продавался ПРК Javelin. При этом в Европоле не исключается, что это может быть частью российской пропаганды.

После чего секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ожидает предметный разговор с представителями учреждения с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях торговли оружием.

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