В Европоле заявили о наличие данных о контрабанде оружия из Украины

В Европоле боятся, что оружие и боеприпасы хранятся вдоль границы для контрабанды в Евросоюз.
В Европейском полицейском управлении получили данные о контрабанде оружия из Украины. Якобы были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Об этом заявил представитель Европола Яп Оп Ген Оорт, сообщает Spiegel.
"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", - сказал спикер.
В Европоле боятся, что оружие и боеприпасы хранятся вдоль границы для контрабанды в Евросоюз.
Он добавил, что расследователи также якобы обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением".
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Ранее сообщалось, в Украине могут создать специальную комиссию для отслеживание оружия, которая поступила от иностранных партнеров. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от союзников образцы самого совершенного оружия, среди чего американские высокомобильные артиллерийские системы.
Он заверил, что все полученное оружие проходит процесс регистрации и уже после этого отправляется на фронт. Этот процесс предлагают сделать более открытым. Однако следует разработать оптимальную модель контроля.
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