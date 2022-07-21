Иран после "поклона" Путина заявил о готовности передать оружие "дружественным странам"

Иран готов передать оружие "дружественным странам" / Коллаж Reuters, УНИАН

После того, как Путин приехал на поклон в Иран, в стране официально подтвердили, что готовы передать "дружественным странам" "самую совершенную" военную технику и оружие. Ранее это всячески пытались скрыть. О таких "возможностях" заявил командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари, сообщает Tasnim news.

Иран может передать беспилотники, которые используются для дальней и трансграничной разведки и боевых операций.

"Иран готов экспортировать военную технику и оружие в дружественные страны", — сказал Хейдари.

Он также утверждает, что в армии Ирана произошли "структурные изменения", которые якобы позволяют "быстрее модернизировать собственное оружие для улучшения точности и дальности его действия".

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Иран пообещал передать России беспилотники

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.

Позднее иранский лидер, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал Главред недавно, Иран может передать России беспилотники, которые по своим характеристикам напоминают израильские и американские дроны ‒ Hermes 450 и MQ-1 Predator соответственно. Иран может поставить России несколько сотен дронов моделей Shahed-129 и Shahed-191. Они способны нести на борту 4-8 ракет или такое же количество бомб.

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