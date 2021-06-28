Евросоюз открывает небо для Украины: в Брюсселе объявили о новых возможностях для Киева

Совет ЕС одобрил подписание трех договоров в сфере авиации с Украиной / УНИАН

Совет Евросоюза одобрил подписание трех договоров в сфере авиации с Украиной, Арменией и Тунисом. Данные соглашения откроют рынок европейской авиации для государств, что поспособствует усилению торгового, туристического, инвестиционного, экономического и социального сотрудничества. Подписание документов ожидается осенью этого года. Соглашения могут заработать еще до того, как они полностью вступят в силу. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС дал "зеленый свет" для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, способствующие торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", - сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Решение уже положительно оценил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соглашение упростит туристические путешествия украинцам и станет еще одним шагом на пути к европейской интеграции.

"Благодарен Совету ЕС и Португалии за принятие Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", - подчеркнул он в Twitter.

В тексте также речь идет о том, что для Украины и вышеуказанных государств отменят рыночные ограничения, а соглашения фактически объединят страны с авиационным рынком Евросоюза. Договоренности предполагают адаптацию авиастандартов государств к европейским требованиям.

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Соглашения должны быть подписаны осенью текущего года. Далее их утвердят страны Евросоюза и третьи стороны.

"Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждое соглашение после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной", - указано в заявлении.Читайте такжеУкраина вошла в зеленую зону по критериям Евросоюза: что ожидать туристам

Кроме того, для Украины, Армении и Катара договоренности могут заработать еще до того, как они окончательно будут ратифицированы.

"Очень рад в связи с утверждением Советом ЕС Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали и, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единое авиапространство Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии", - сказал посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

Соглашение Украины и ЕС об авиапространстве

Договор об Общем авиационном пространстве Украины и Евросоюза должен был быть подписан еще 11 февраля в Брюсселе. Однако в Офисе президента тогда сказали, что документально договоренности подтвердить не удалось.

Предварительно соглашение было подписано еще в 2013 году, однако тогда окончательное подписание не состоялось из-за спора Великобритании и Испании по вопросу территориальной принадлежности Гибралтара.

Возможность подписать договор появилась после выхода Британии из Евросоюза, однако в октябре на саммите Украина-ЕС в наднациональном объединении снова заявили о переносе подписания из-за ситуации с Brexit.

Договор предусматривает установление определенного равенства в правах для авиакомпаний Украины и Европы, снятия монополий на отдельные маршруты, облегчения создания новых рейсов между украинскими и европейскими городами, а также снижение стоимости билетов.