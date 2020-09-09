Послы Евросоюза поддержали продление еще на полгода антироссийских санкций - СМИ

В ЕС продлят антироссийские санкции / Reuters

Послы Европейского Союза продлили действие персональных санкций против 175 физических лиц и 44 юридических лиц, которых считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом соообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Решение было принято без обсуждения.

"Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) без обсуждения продлил на 6 месяцев - до 15 марта 2021 года - действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", сообщил источник в институтах ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что послы ЕС "дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины".