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Послы Евросоюза поддержали продление еще на полгода антироссийских санкций - СМИ

9 сентября 2020, 12:05

Действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины продлили до 15 марта 2021 года.

Санкции
В ЕС продлят антироссийские санкции / Reuters

Послы Европейского Союза продлили действие персональных санкций против 175 физических лиц и 44 юридических лиц, которых считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом соообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Решение было принято без обсуждения.

"Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) без обсуждения продлил на 6 месяцев - до 15 марта 2021 года - действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", сообщил источник в институтах ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что послы ЕС "дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины".

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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