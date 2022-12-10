Как полагает социолог, Запад настолько превосходит Россию в плане оружия, что, не будь у Кремля ядерных бомб, со страной-агрессором быстро бы покончили.

Эйдман рассказал, опасен ли для Украины план Путина по срыву поставок ВСУ западного оружия / коллаж фото УНИАН и Facebook

Ядерный шантаж российским диктатором Владимиром Путиным стран Запада дает определенный эффект, но не стопроцентный – тот, на который он надеется. Об этом в интервью Главреду сказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Этот шантаж происходит в фоновом режиме. Пока он не дает стопроцентный эффект, но определенный. Я думаю, что Запад пока воздержится от поставок дальнобойных ракет, которыми можно бить по крупным российским городам и военным базам. Если бы вообще не было ядерного оружия, с Путиным Запад уже давно поступил бы, как с Милошевичем, то есть западные вооруженные силы включились бы в эту войну. По крайней мере, точно закрыли небо над Украиной и, возможно, предприняли бы и другие действия", − считает он.

Как полагает Эйдман, страны Запада настолько превосходят Россию в плане вооружения, что, не будь в руках у русских ядерных бомб, со страной-агрессором быстро бы покончили.

"Западное конвенциональное оружие настолько лучше российского, что они бы просто разгромили россиян довольно быстро, если бы те стали рыпаться. Но они боятся связываться именно из-за ядерного оружия. Даже с Северной Кореей, у которой от силы есть несколько атомных бомб, бояться связываться. А что уж говорить о России, где 90% ядерного советского оружия уже заржавело и сгнило. Но и 10% − все равно угроза для жизни десятков миллионов людей", − подытожил он.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах.

Владимир Зеленский заявил о том, что НАТО должно сделать невозможным применение РФ ядерного оружия. По его мнению, необходимо ответить на ядерный шантаж РФ превентивным ударом. Глава государства убежден в том, что НАТО должно пересмотреть применение своего давления по отношению к ядерному шантажу РФ.

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