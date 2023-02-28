Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым

Угодивший в скандал с обнаженным видео российский генерал-лейтенант Александр Матовников вел интимную переписку с молодыми мужчинами.
В Сети опубликованы скрины с телефона, на которых зафиксированы сообщения и интимные фото, которые ему пересылал неизвестный молодой человек.
Отметим, что, судя по характеру переписки, Матовников хорошо знаком с парнем, который отправлял ему свои "горячие" фото.
"Привет, я уже свободен", — написал российскому генералу молодой человек.
При этом он также отправил своему высокопоставленному партнеру фото, на котором запечатлен без брюк.
"Ммм, прекрати. Мне еще работать", — отвечает молодому любовнику Матовников. При этом он также сообщает, что ему еще предстоит доклад "первому".
Судя по опубликованным фото, Матовников планировал горячую встречу со своим партнером в День святого Валентина 14 февраля.
Напомним, ранее заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети.
Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.
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