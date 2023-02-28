УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым

28 февраля 2023, 09:28
Александр Матовников переписывался с парнем, который отправлял ему свои "горячие" фото.
Матовников
Александр Матовников ведет интимную переписку с молодыми мужчинами / t.me/rf200_nooow, mil.ru

Угодивший в скандал с обнаженным видео российский генерал-лейтенант Александр Матовников вел интимную переписку с молодыми мужчинами.

В Сети опубликованы скрины с телефона, на которых зафиксированы сообщения и интимные фото, которые ему пересылал неизвестный молодой человек.

Отметим, что, судя по характеру переписки, Матовников хорошо знаком с парнем, который отправлял ему свои "горячие" фото.

видео дня

"Привет, я уже свободен", — написал российскому генералу молодой человек.

При этом он также отправил своему высокопоставленному партнеру фото, на котором запечатлен без брюк.

"Ммм, прекрати. Мне еще работать", — отвечает молодому любовнику Матовников. При этом он также сообщает, что ему еще предстоит доклад "первому".

Скриншот
/ t.me/rf200_nooow

Судя по опубликованным фото, Матовников планировал горячую встречу со своим партнером в День святого Валентина 14 февраля.

Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым
/ t.me/rf200_nooow

Напомним, ранее заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети.

Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.

Читайте еще:

новости России российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:22

Потеря самолета A-50 на аэродроме в Мачулищах ограничит воздушные операции РФ - разведка Британии

09:52

Будет четким сигналом о лживом нейтралитете: США жестко призвали Китай не давать оружия РФВидео

09:37

Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеряВидео

09:28

Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым

09:10

Фонд Руслана Шостака привлек 3,9 млн евро для эвакуации и содержания детей-сирот из Украины в Турции новости компании

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

Российская "ЧВК" Редан захлестнула Украину: украинцев призывают следить за детьми

09:00

Россия входит в "черную дыру": на распад может уйти 2-5 лет, а Китай подчинит ее земли – КуликЭксклюзив

08:51

Кто он - архитектор путинского фашистского режима?мнение

08:32

Соглашения не работают: российский журналист назвал, что сможет остановить ПутинаВидео

Реклама
08:23

"Они летят в пропасть": в Кремле всерьез обсуждают возможный развал России - АрестовичВидео

08:19

В России отказались слушать бешеную ЧичеринуВидео

07:44

Как в 50 выглядеть на 30: 5 секретов молодости китайцев

07:35

Российский фронт посыплется: журналист обрисовал сценарий контрнаступления ВСУВидео

07:28

"Ради сохранения России": в Кремле готовятся к отступлению из Украины - СвитанВидео

07:10

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

07:04

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

06:46

Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW

06:43

Крах иллюзий Путинамнение

06:18

Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полосаВидео

05:20

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

Реклама
05:00

Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войнеВидео

04:35

Гороскоп на март 2023: Стрельцов ждет фартовый месяцВидео

04:05

Дженна Ортега сверкнула плавными изгибами в кожаном корсете на красной дорожке

03:45

"РФ готовит серьезную атаку": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала самый острый месяцВидео

03:20

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

03:00

Военный эксперт спрогнозировал, ускорит ли западное оружие для ВСУ перелом в войнеВидео

02:30

Лимон с солью возле кровати: неожиданный "коктейль" творит чудеса

02:00

Гороскоп на март 2023: кто станет любимчиком судьбы и счастья

01:31

"О Боже, грязище какое": раздетая Волочкова в бане вызвала отвращение у людейВидео

00:51

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

00:26

"Кишка тонка": сеть разразилась недовольством из-за странного выезда Арестовича из УкраиныВидео

27 февраля, понедельник
23:50

Поп-дива Адель выходит замуж за своего бойфренда

23:18

"Ситуация постоянно усложняется": Зеленский насторожил новостями с фронтаВидео

22:47

"Развал РФ ничего не изменит": оба сценария судьбы, которую предсказывают России, абсурдны – НакиВидео

22:41

Запад подталкивает Украину к освобождению всех территории до осени – BildВидео

22:40

Лукашенко после "бавовны" нервно выдвинул требования для завершения войны в УкраинеВидео

22:33

"Иво Бобул - сексист?": певец со скандалом сбежал с интервью после сексистских заявленийВидео

21:59

Пробил новое дно: пропутинский Орбан жестко выступил против вступления Украины в НАТОВидео

21:34

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

21:22

Еще один удар: 64-летняя Мадонна оплакивает смерть близкого человека

Реклама
21:19

Майкл Наки. У Путина нет шансов удержать властьВидеоблоги

21:13

"Они будут искать скорейшие решения": Буданов оценил угрозу наступления РФ на КиевВидео

20:39

Ротару выступила на железнодорожном вокзале в КиевеВидео

20:03

"Этот период определит ход войны": следующие 3 месяца будут очень активными – БудановВидео

19:59

Урожай будет в 2 раза лучше: зачем помидоры удобряют кофейной гущейВидео

19:49

Педагогика с кулаками: в Москве учитель до полусмерти отметелил ученика из-за прическиВидео

19:37

Мороз будет крепким: синоптики рассказали о новой погоде в мартеВидео

19:28

"Холодное, уродливое чувство": Шон Пенн рассказал о встрече с Путиным в компании МихалковаВидео

19:20

Как выглядит российская победа - уже не знает никто, даже Путинмнение

19:14

Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптизВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять