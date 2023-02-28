Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым

Александр Матовников переписывался с парнем, который отправлял ему свои "горячие" фото.

Александр Матовников ведет интимную переписку с молодыми мужчинами / t.me/rf200_nooow, mil.ru

Угодивший в скандал с обнаженным видео российский генерал-лейтенант Александр Матовников вел интимную переписку с молодыми мужчинами.

В Сети опубликованы скрины с телефона, на которых зафиксированы сообщения и интимные фото, которые ему пересылал неизвестный молодой человек.

Отметим, что, судя по характеру переписки, Матовников хорошо знаком с парнем, который отправлял ему свои "горячие" фото.

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"Привет, я уже свободен", — написал российскому генералу молодой человек.

При этом он также отправил своему высокопоставленному партнеру фото, на котором запечатлен без брюк.

"Ммм, прекрати. Мне еще работать", — отвечает молодому любовнику Матовников. При этом он также сообщает, что ему еще предстоит доклад "первому".

/ t.me/rf200_nooow

Судя по опубликованным фото, Матовников планировал горячую встречу со своим партнером в День святого Валентина 14 февраля.

/ t.me/rf200_nooow

Напомним, ранее заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети.

Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.

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