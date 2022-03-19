Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией

В США оценили риски применения Россией ядерного оружия

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес оценил возможность применения Россией ядерного оружия. Он считает такой сценарий возможным, но маловероятным.

"Думаю, что это (применение ядерного оружия Россией - ред.) возможно, но маловероятно. Также я считаю, что мы, Запад, были слишком осторожны, когда имели дело с Кремлем", - отметил он в интервью РБК-Украина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент страны-агрессора России Владимир Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США.

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