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"Германия на 100% с Украиной": Берлин предоставит гарантии безопасности Киеву, но только после войны

31 марта 2022, 09:48

Если Москва хочет убедить в стремлении к результативным переговорам, она должна прекратить бомбардировки мирного населения, сказала Анналена Бербок.

Анналена Бербок
Украина и Россия по-разному видят вопросы реализации гарантий безопасности и нейтралитета - Бербок / Reuters

ФРГ полностью поддерживает Киев в приверженности к миру и готова предоставить государству гарантии безопасности после завершения войны России против Украины. Однако прорывов от украино-российских переговоров на данный момент ожидать не следует. Если Москва стремится показать свою готовность к результативному диалогу, она должна прекратить бомбардировки мирного населения. Об этом заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

Как сообщает Die Zeit, она рассказала о том, что Германия готова стать одной из стран, которые обеспечат гарантии безопасности Украине. Но только после окончания боевых действий Москвы против Киева.

"Если нужны гарантии, то Германия тоже будет там (в перечне вместе с другими странами-гарантами) и даст гарантии", - сказала Бербок.

По ее словам, Берлин "на 100% с Украиной" в вопросе переговоров по завершению войны и реализации мирных договоренностей. При этом на данный момент Киеву вряд ли можно ожидать продвижения в переговорах о прекращении войны. Стороны по-разному видят вопросы гарантий и нейтралитета.

Кроме того, дипломат крайне скептично относится к заявлениям Москвы об снижении интенсивности боевых действий под Киевом и Черниговом, а также о выводе российских военных подразделений в этих регионах.

Как полагает Бербок, России доверять нельзя. Россияне бомбят коридоры эвакуации, тогда как обещали больше этого не делать. Если российская сторона привержена переговорам, она должна прекратить бомбардировки мирного гражданского населения.

"К сожалению, пока нельзя доверять российскому правительству и его заявлениям. Например, они обещали больше не бомбить коридоры эвакуации, но это все еще происходит. Если Россия хочет убедить, что переговоры серьезные, бомбардировки мирного населения необходимо немедленно прекратить", - подчеркнула министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Напомним, руководитель делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия 29 марта по итогам встречи с российскими представителями в Стамбуле заявил, что гарантии безопасности украинскому государству могут предоставить ряд стран. Среди них Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада и Турция.

viber
война в Украине новости Германии Анналена Бербок война России и Украины
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