Германия выделила оппозиционерам Беларуси кругленькую сумму

Германия выделила помощь оппозиции Беларуси / Фото: УНИАН

Власти Германии выделили в поддержку оппозиции Беларуси около 21 млн евро - об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции Солидарность с Беларусью, пишет РИА Новости в субботу, 6 февраля.

"Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро", – сказал Маас, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции.

Он добавил, что будут предложены стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Также получат поддержку независимые СМИ.

"Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", – добавил глава МИД.

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