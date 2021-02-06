Германия выделила оппозиционерам Беларуси кругленькую сумму

Власти Германии высказали поддержку оппозиции Беларуси и пообещали предоставить стипендии студентам, которые были исключены из вузов за участие в протестах.
Власти Германии выделили в поддержку оппозиции Беларуси около 21 млн евро - об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции Солидарность с Беларусью, пишет РИА Новости в субботу, 6 февраля.
"Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 миллиона евро", – сказал Маас, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции.
Он добавил, что будут предложены стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Также получат поддержку независимые СМИ.
"Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", – добавил глава МИД.
Выборы в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.
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- 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Германия, Словакия, Литва и Латвия отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – западные страны не признали его президентом Беларуси.