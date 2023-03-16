"Хотят сделать войну более кровавой": президент Литвы разнес Китай и Россию из-за Украины

Президент Литвы подчеркнул, что он не видит Китай как посредника в переговорах России и Украины.

Гитанас Науседа / president.gov.ua, pixabay

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины и хочет сделать это противостояние "более кровавым".

"К сожалению, я вижу цель Китая в продолжении этой войны, в том, чтобы сделать эту войну еще более кровавой и в такой ситуации, Китай в скрытой или открытой форме поддерживает Россию", — считает Науседа, передает Euronews.

Президент Литвы подчеркнул, что он не видит Китай как посредника в переговорах России и Украины, поскольку это государство еще не определилось со своей ролью и тем, чего хочет.

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Визит Си Цзиньпина в Москву

В конце февраля изданная The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин готовится к поездке в Россию в ближайшие месяцы. Во время этого визита он, в частности, хочет дать толчок мирным переговорам Украины и страны-агрессора РФ относительно войны.

13 марта издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как пишет издание, планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку России со стороны Китая.

Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" уже неважно.

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