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Кадыров нарушил молчание: в истерике пообещал воевать за Путина против Пригожина

Андрей Ганчук
24 июня 2023, 12:20 обновлено 24 июня, 12:47
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Боевики главы Чечни Рамзана Кадырова готов принимать участие в подавлении военного мятежа, который устроил в стране-агрессоре России Пригожин.
Кадыров, Путин
Кадыров поддержал Путина и отправил своих боевиков воевать против ЧВК Вагнера / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал военный мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина "ударом в спину". Он поддержал директора страны-агрессора РФ Владимира Путина и сказал, что его боевики уже выехали для войны с вагнеровцами.

В своем Telegram-канале он назвал спровоцированные Пригожиным события "гнусным предательством и военным мятежом". Дескать, одни боевики нанесли удар "ножом в спину" другим.

"Друзья, ночь выдалась сложной и перелёты не дали времени озвучить тут мою позицию по поводу этого гнусного ПРЕДАТЕЛЬСТВА! Все происходящее - НОЖ В СПИНУ и настоящий военный мятеж! Я ни раз предупреждал, что война - не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан. История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям. Нам мало потерь на СВО? Мы ещё должны создавать проблемы внутри страны?" – сказал Кадыров.

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Также он выразил поддержку Путину, которые ранее обратился с невнятным заявлениям и приказом подавить военный мятеж.

"У нас есть Верховный Главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров "на земле" и полностью контролирует ход проведения СВО. И решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулёзно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он - все сразу! И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своём обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!" –добавил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни уточнил, что его боевики уже отправились в "зону напряженности", чтобы, мол, "подавить мятеж".

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!" – подчеркнул Рамзан Кадыров.

Военный мятеж Пригожина в России

Руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что кадровые оккупанты Минобороны РФ нанесли удар по тылам вагнеровцев. Он объявил, что группировка Вагнер в 25 тысяч войск идет на Москву.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль Ростов-на-Дону. Боевики контролируют там все военные объекты. Пригожин сказал, что за ночь сбито 3 вертолета войск РФ, которые пытались нанести удары по боевикам.

Вероятно, Вагнер взял и Воронеж.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что в России началась гражданская война. Он подтвердил захват вагнеровцами территорий и то, что они идут на Москву.

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