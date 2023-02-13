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Канада, Франция и США просят своих граждан немедленно покинуть Россию и Беларусь

13 февраля 2023, 20:59
Соответствующее сообщение дипломаты обнародовали на сайтах своих ведомств в понедельник, 13 февраля.
Госдеп, Россия
Госдеп, Россия / ua.depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел западных стран считают, что находясь на территории России и Беларуси можно подвергнуть себя опасности задержаний и принудительной мобилизации.

Так, министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси из-за войны РФ против Украины. Соответствующее сообщение французские дипломаты обнародовали на сайте ведомства в понедельник, 13 февраля.

Франция призывает покинуть Беларусь

"В условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются", — говорится в сообщении МИД Франции.

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Официальный Париж призвал без промедления покинуть республику автотранспортом через границу с Литвой, Польшей или Латвией.

Канада призывает покинуть Беларусь

"Избегайте любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной", — говорится в сообщении МИД Канады.

Канадские дипломаты заявили, что граждане должны уехать из Беларуси коммерческим путем.

США призывает покинуть Россию

Сегодня, Государственный департамент США акцентировал внимание американцев на том, что въезжать в РФ небезопасно из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину, риска задержания российскими государственными службами, мобилизации, препятствования выезду и произвольного применения закона на территории государства-агрессора.

"Соблюдайте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", - заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Новое наступление России

Ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ намеренно постоянно распространяет информацию о возможном "новом большм наступлении в Украине". Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается запугать Киев и иностранных партнеров и заставить их пойти на уступки России. Глава Кремля хочет заставить Европу убеждать Украину отдать часть территорий России в обмен на мир.

Напомним, российские оккупационные войска без остановки атакуют Бахмутское направление. За минувшие сутки там произошло 41 боестолкновение. Захватчики потеряли более 500 своих солдат убитыми и ранеными. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Правозащитник Марк Фейгин считает, что российский диктатор Владимир Путин до конца года хочет завершить войну в Украине и взять паузу на несколько лет. Сейчас россияне хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей и закрепиться там, отмечает Фейгин.

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