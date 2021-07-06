Катастрофа самолета на Камчатке: появилось первое фото с места трагедии

Первое фото с места катастрофы / Фото: t.me/breakingmash

Сегодня было обнародовано первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. По предварительной информации, самолет врезался в скалу на высоте в 230 метров. Как сообщает Telegram-канал Mash, темное пятно на фото — место удара.

В свою очередь экстренные службы сообщают, что от удара его разорвало на две части и начался пожар. Шансов на спасение не было.

СК рассматривает несколько версий катастрофы:

плохие погодные условия,

технические неисправности воздушного судна

ошибка пилотирования.

Ранее Главред сообщал о том, что сегодня утром самолет Ан-26, совершавший рейс Петропавловск-Камчатский, потерпел крушение около полуострова Камчатка. На борту находились 28 человек.

Известно, что самолет упал в море. По предварительной информации, самолет задел гору во время посадки из-за плохой видимости и пропал с радаров в 10 километрах от пункта назначения.