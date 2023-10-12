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Кому выгодно противостояние на Ближнем Востоке: ответ эксперта

Анна Ярославская
12 октября 2023, 01:34
Главным бенефициаром является Россия. Но и другие игроки будут использовать ситуацию по максимуму.
Тарас Загородний
Тарас Загородний объяснил, кому выгодно противостояние на Ближнем Востоке / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, кому из мировых игроков выгодно противостояние на Ближнем Востоке.

"Главным бенефициаром все равно является Россия. И другие игроки, конечно, будут использовать эту ситуацию по максимуму. Например, Иран может этим упрочнить свое положение, чтобы сорвать сделку между Саудовской Аравией и Израилем о новом транспортном маршруте из Индии в Европу через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль", - сказал Загородний в интервью Главреду.

При этом, по словам эксперта, если Израиль справится с ХАМАС в течение месяца, то это мало на что повлияет.

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"Ведь сама военная система Израиля рассчитана на очень быстрое решение задач, поскольку Израиль не может вести долгие войны. Нынешняя армия Израиля насчитывает 200 тысяч военных, а также оперативно призвали еще 300 тысяч, что для страны с населением 8 миллионов человек – большая цифра, ведь это изъятие людей из экономики", - объяснил Загородний.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС во время внезапной атаки 7 октября.

Издание Reuters писало со ссылкой на источники, что ХАМАСу удалось застать Израиль врасплох своей атакой благодаря тщательной кампании обмана. ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к войне.

Племянница Дональда Трампа Мэри заявила, что 45-й президент США мог быть причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. В частности, по ее мнению, Трамп мог раскрыть российскому руководству "секреты нацбезопасности" Израиля.

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