Курск, Брянск и Белгород: в РДК назвали направления новых рейдов повстанцев

Война будет продолжаться, пока "повешенное тело Путина не украсит стены Кремля", говорится в заявлении РДК.

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Бойцы РДК / t.me/russvolcorps

Вскоре можно ожидать новых рейдов российских добровольческих формирований, которые уже освободили ряд населенных пунктов в Белгородской области.

"Война будет продолжаться, пока повешенное тело Путина не украсит стены Кремля, а его шайка не будет осуждена справедливым судом русского гнева", - говорится в сообщении в Telegram Русского добровольческого корпуса.

"Страна созрела для перемен. Страна созрела для освобождения. А больше всего ждут освобождения территории, приграничные к зоне военных действий: Курск, Брянск, Белгород", - пишут российские повстанцы.

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Вместе с тем они уточняют, что мирное население РФ может не беспокоиться, ведь РДК не воюет с гражданскими.

"Любая помощь своим согражданам, которые были достаточно смелыми, чтобы бороться против путинской диктатуры, приближает конец войны, конец смертей и конец позора", - уверены авторы обращения.

В то же время они обратили внимание на то, что "где и когда необходимо выступить – решает исключительно военная необходимость".

Рейд добровольцев в Белгородской области

Напомним, утром 22 мая появилась информация о начале активных боевых действий в приграничных районах Белгородской области. При этом появились кадры рейда российских добровольцев по территории Брянщины и Белгородщины.

Отмечается, что в результате рейда добровольцев РФ был уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.

Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия.

В Кремле прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

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