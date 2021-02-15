Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной

Глава российской дипломатии убежден, что разрыв отношений России и Евросоюза начался давно, а поворотным пунктом стал 2014 год и события в Украине.
Европейский Союз последовательно разрывает отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда в Украине произошел "государственный переворот".
"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в понедельник, 15 февраля, его цитирует Интерфакс.
При этом глава российской дипломатии отметил, что "своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда в Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией, под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша".
Лавров уточнил, что "оппозиция наплевала на эти подписи".
"Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", - выразил мнение глава российского МИД.
"Известно, как Евросоюз взирал, по большому счету безучастно, на нападки, которым подверглись жители Крыма и востока Украины со стороны пришедших к власти ультрарадикалов и неонацистов", - добавил он.
Разрыв отношений России и ЕС – о чем сообщалось ранее:
- В МИД России 5 февраля приняли решение о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции, обвинив их в участии в несанкционированных акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
- В Берлине заявили, что такие действия России вряд ли положительно отразятся на диалоге Москвы и Евросоюза. Российское государство ожидают новые санкции в случае, если такое решение не будет отменено.
- Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением. Он также призвал ввести против России новые санкции.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Евросоюзом, однако если в отношении РФ будут вводиться серьезные санкции, стране придется пойти на крайние меры.