Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной / Reuters

Европейский Союз последовательно разрывает отношения с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он подчеркнул, что своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда в Украине произошел "государственный переворот".

"В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, когда этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает ЕС", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в понедельник, 15 февраля, его цитирует Интерфакс.

При этом глава российской дипломатии отметил, что "своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда в Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией, под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша".

Лавров уточнил, что "оппозиция наплевала на эти подписи".

"Именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", - выразил мнение глава российского МИД.

"Известно, как Евросоюз взирал, по большому счету безучастно, на нападки, которым подверглись жители Крыма и востока Украины со стороны пришедших к власти ультрарадикалов и неонацистов", - добавил он.

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