Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции

Боррель снова призывает ввести против России новые санкции / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель снова призывает ввести против России новые санкции за гибридную агрессию, а российскую власть назвал авторитарной.

По его словам, после общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ему стало понятно, что Москва не настроена на конструктив в вопросе соблюдения прав человека и заявил, что Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале, а финальное решение может быть принято весной.

"Страны-члены решат, какими будут следующие шаги, но да, они могут включать санкции. И я выдвину конкретные предложения, пользуясь правом инициативы, как верховный представитель ЕС", – заявил Боррель и добавил, что ЕС должен предпринять решительные действия против дезинформации, кибератак и других возможных гибридных вызовов со стороны РФ.

При этом главный дипломат Европейского Союза считает, что нужно "сохранить пространство для официального общения" с Москвой, чтобы избегать постоянных конфронтаций.

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В свою очередь он считает, что путинский режим становится все более авторитарным, который проявляет нетерпимость к демократии.

"Нынешняя структура власти в России, которая объединяет корыстные экономические интересы, военный и политический контроль, не оставляет возможностей для демократического верховенства права", – резюмировал Боррель.

Также представитель ЕС добавил, что главной целью его визита в Москву было обсуждение с российскими представителями состояния сложных двусторонних отношений между ЕС и Россией, которые оставались напряженными в течение нескольких лет, но официальная Москва не захотела воспользоваться этой возможностью для установления конструктивных отношений с ЕС.

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