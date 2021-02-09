Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции

Евросоюз в феврале инициирует новые санкции против России.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель снова призывает ввести против России новые санкции за гибридную агрессию, а российскую власть назвал авторитарной.
По его словам, после общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ему стало понятно, что Москва не настроена на конструктив в вопросе соблюдения прав человека и заявил, что Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале, а финальное решение может быть принято весной.
"Страны-члены решат, какими будут следующие шаги, но да, они могут включать санкции. И я выдвину конкретные предложения, пользуясь правом инициативы, как верховный представитель ЕС", – заявил Боррель и добавил, что ЕС должен предпринять решительные действия против дезинформации, кибератак и других возможных гибридных вызовов со стороны РФ.
При этом главный дипломат Европейского Союза считает, что нужно "сохранить пространство для официального общения" с Москвой, чтобы избегать постоянных конфронтаций.
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В свою очередь он считает, что путинский режим становится все более авторитарным, который проявляет нетерпимость к демократии.
"Нынешняя структура власти в России, которая объединяет корыстные экономические интересы, военный и политический контроль, не оставляет возможностей для демократического верховенства права", – резюмировал Боррель.
Также представитель ЕС добавил, что главной целью его визита в Москву было обсуждение с российскими представителями состояния сложных двусторонних отношений между ЕС и Россией, которые оставались напряженными в течение нескольких лет, но официальная Москва не захотела воспользоваться этой возможностью для установления конструктивных отношений с ЕС.
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Санкции ЕС против России - о чем ранее сообщал Главред:
- В администрации нового президента США Джо Байдена 4 февраля заявили о планах Вашингтона привлечь к ответственности Россию за угрозы в адрес стран Запада, отравления с применением химических веществ в Европе и вмешательство в американскую демократию.
- В Берлине 5 февраля пообещали ввести новые санкции против России из-за принятия в Москве решения о высылке польских, шведских и немецких дипломатов, которых обвинили в участии в оппозиционных митингах в поддержку арестованного Алексея Навального.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин продолжит практику введения санкций против России. Ограничительные меры введут против физических лиц.