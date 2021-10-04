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Ликвидация сотрудника КГБ в Минске: о чем была скандальная статья задержанного в РФ журналиста

4 октября 2021, 04:22
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Одноклассники рассказали об Андрее Зельцере, который в свой квартире уничтожил вооруженного силовика Лукашенко.

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В Минске КГБшники ворвались в квартиру Андрея Зельцера и убили его / REUTERS

Журналист белорусской редакции газеты Комсомольская правда Геннадий Можейко, который написал статью о минчанине Андрее Зельцере, застрелившем сотрудника КГБ, задержан. В его доме в Минске прошел обыск.

По данным правозащитного центра Вясна, Можейко, предположительно, задержали в Москве. Редакция почти сутки не могла связаться с журналистом или его родителями, рассказал агентству РИА Новости главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин.

Позднее его мать вышла на связь и рассказала, что журналист находится в изоляторе в Минске. В обыске в его квартире принимали участие семь человек, цитирует ее Комсомольская правда. В постановлении на обыск указаны две статьи Уголовного кодекса: о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

29 сентября белорусское Министерство информации заблокировало доступ к сайту КП. В ведомстве заявили, что издание опубликовало материал, в котором "содержится информация, способствующая формированию источников угрозы национальной безопасности".

Статья об Андрее Зельцере: что известно

28 сентября на сайте КП в Беларуси вышла статья об Андрее Зельцере. В этой заметке есть комментарий одноклассницы об убитом КГБшниками сотруднике IT-компании.

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"По характеру Андрей смелый. Всегда за правду. Мог ответить оппонентам, мог за себя постоять. Часто спорил, всегда отстаивал свою позицию. Я не знаю его политической позиции, но судя по официальной новости, где его называют чуть ли не пособником террористов, его политическая позиция становится понятной. Но мне трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок", - приводились в статье слова Веры Соловьёвой, одноклассницы погибшего Андрея Зельцера.

Через несколько минут после публикации редакторы поменяли заголовок статьи на более нейтральный, но доброжелательные воспоминания о Зельцере остались на месте. 29 сентября сайт Комсомольской правды в Беларуси заблокировали.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Минске во время штурма квартиры сотрудниками КГБ был уничтожен один из силовиков. Стрелявшего мужчину убили.

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