Лукашенко мощно ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча

Лукашенко / скриншот

В Беларуси, сегодня, 9 апреля состоялся выставочный хоккейный матч с элементами цирка. Все дело в том, что принял в нем участие самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко.

В Минске в эти дни проходит финальная серия республиканского любительского турнира между командой президента Республики Беларусь и командой Минской области.

Во время столкновения на катке "президент" Беларуси получил клюшкой по лицу от соперника.

Лукашенко пришлось оказывать помощь на скамейке, дав ему холодный платочек.

Данный инцидент решила прокомментировать даже пресс-служба Александра Григорьевича. В ней заявили, что удар произошел случайно, а не специально.

Читайте также: