УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко мощно ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча

9 апреля 2022, 20:10

Во время столкновения на катке "президент" Беларуси получил клюшкой по лицу от соперника.

Лукашенко
Лукашенко / скриншот

В Беларуси, сегодня, 9 апреля состоялся выставочный хоккейный матч с элементами цирка. Все дело в том, что принял в нем участие самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко.

В Минске в эти дни проходит финальная серия республиканского любительского турнира между командой президента Республики Беларусь и командой Минской области.

Во время столкновения на катке "президент" Беларуси получил клюшкой по лицу от соперника.

Лукашенко пришлось оказывать помощь на скамейке, дав ему холодный платочек.

Данный инцидент решила прокомментировать даже пресс-служба Александра Григорьевича. В ней заявили, что удар произошел случайно, а не специально.

Читайте также:

viber
хоккей Александр Лукашенко
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятностиГороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности "Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войны Никому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни женыНикому не нужен: на похоронах Жириновского не было ни сына, ни жены Настя Каменских разрыдалась прямо на сцене в ИспанииНастя Каменских разрыдалась прямо на сцене в Испании "Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер"Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер
Поддержите Главред

Последние новости

20:28

Удачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинам

20:15

Ведущий Орла и Решки лишился жилья из-за рашистов - здание разрушено, во дворе снарядыВидео

20:10

Лукашенко мощно ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матчаВидео

20:10

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:53

В синяках и с осколками, но непобежденный: кот стал символом несокрушимости Бородянки

Реклама
19:33

"Настраиваются на длительную войну": Тука назвал несколько сценариев развития войны в УкраинеВидео

19:16

Аналоги "ЛНДР" на Харьковщине и Херсонщине: эксперт оценил возможность создания псевдореспублик

19:09

5 советов, которые помогут быстро высушить одежду

18:43

Неожиданный визит: премьер Британии прибыл в Киев и провел важнейшие переговоры с ЗеленскимВидео

18:33

Как дряхлый Путин принес в Украину новую коричневую чумумнение

18:29

"Невозможно смотреть без слез": украинцев растрогал дедушка-беженец со спящим малышом на рукахВидео

18:27

Большой доход или чужие деньги: кому из знаков повезет в деньгах на следующей неделе 11-17 апреля

18:17

Расследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансомВидео

17:48

Елена Зеленская впервые рассказала о реакции президента на вторжение России в УкраинуВидео

17:44

ФРГ достигла предела по поставке Украине оружия из запасов армии - министр обороны Германии

17:37

"3 миллиона – это за ранение": родные оккупантов считают, сколько им заплатят за смерть еще живых военныхВидео

17:13

Детская армия диктатора Путина: эксперты ВСУ рассказали о планах россиян забирать армию в 17 лет

16:41

Судьба следующей стадии войны решится в ближайшее время: Арестович озвучил срокиВидео

16:40

Ургант, Собчак и не только: российские звезды внезапно захотели израильское гражданство и уехать из РФ

16:39

Почему для Путина важны битвы за Донбасс и Харьковмнение

Реклама
16:07

29,25 грн: в Нацбанке заморозили курс гривны к доллару до конца войныВидео

16:02

В Ирпене трое оккупантов одновременно зверски насиловали молодую девушкуВидео

15:50

"Лицо нашего президента – это мы все сейчас": Данилко отправил мощное послание Зеленскому

15:28

"Война принесла столько горя, что забыть невозможно": суд в РФ оштрафовал мужчину за цитату Путина

15:17

Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ

15:17

В шаге от красной кнопки: как Россия зажила по заветам Жириновскогомнение

15:16

Россия обстреливает Украину ракетами, которые отдали по Будапештскому меморандуму - АрестовичВидео

14:36

Оккупанты в Мариуполе уничтожили машину Tesla и бесстыдно обругали Илона Маска

14:34

Уровень жизни под Киевом шокировал оккупантов РФ: удивились домам из кирпича, ноутбукам и NutellaВидео

14:30

Приметы на 10 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:05

Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть

13:46

"Хваленые "Калибры" ничему не помогают": в Сеть выложили разговор перепуганного оккупанта с женой

13:33

ВСУ уничтожают "военную мощь" России в Украине: воины разбили боевые машины врага

13:27

Снайпер выстрелил в голову: в Буче оккупанты убили парня, который приехал спасти свою мать

13:22

В бункере Путина запахло жареным, или Почему Россия обречена на поражениемнение

12:58

Украинский спецназ захватил мощную гаубицу Мста-Б оккупантовФото

12:57

Один из лидеров ЕС не верил, что бучанская резня - это не фейк - ЗеленскийВидео

12:45

Министр Кубраков европейским коллегам: у нас общий фронт по диверсификации логистических рисков

12:38

Каждый разрушенный дом в Харьковской области будет отстроен – Тимошенко

12:28

"У меня есть семья, вы должны понимать": Нурлан Сабуров испугался говорить правду о войне в УкраинеВидео

Реклама
12:24

Плата за газ в рублях – нарушение санкций против РФ: в ЕС поставили условие Венгрии по указу ПутинаВидео

12:11

Когда Украина и Россия подпишут мирное соглашение: Ким назвал ключевое условие

12:00

"Дети три недели думали, что мы мертвы": история побега из разбомбленной Бородянки

11:55

"Вы вырастили и выкормили этих подонков": Вакарчук распек россиян за молчание о войне в УкраинеВидео

11:36

Другого выбора нет: Зеленский объяснил, зачем Украине нужны переговоры с Путиным

11:22

Кота Степана из Харькова номинировали на самую престижную премию блоггеров

11:17

Поражение на Донбассе станет для России окончательным крахом в уничтожении Украинымнение

11:15

Под Мариуполем россияне три дня пытали 78-летнего украинского писателя, ветерана флота СССР

11:13

Бойцы ВСУ в Запорожской области разбили станцию РЭБ и 4 гаубицы оккупантов России

10:48

Можно привлечь невероятную беду: почему никогда нельзя выбрасывать еду, которую не доелиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять