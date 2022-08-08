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Лукашенко не вступит в войну против Украины: в Беларуси некому воевать - политолог

8 августа 2022, 03:15

У армии Беларуси нет наступательной мощи.

Лукашенко армия Беларусь
Лукашенко не вступит в войну против Украины, ему нечем воевать / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Армия Беларуси не имеет наступательной мощи. Белорусские военные могли бы вторгнуться только в случае, если бы это происходило совместно с российскими оккупантами. Об этом в ходе чата в Главреде заявил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Во-первых, у Беларуси фактически нет сил - белорусская армия очень слаба: еще как-то обороняться она может, но наступать - нет. Она еще могла бы плестись где-то в хвосте российской армии, но наступать сама не в состоянии. Во-вторых, в белорусской армии и белорусском сообществе все настроены категорически против войны, включая сторонников Лукашенко", - сказал Эйдман.

Он считает, что воевать могли бы всего несколько тысяч человек, которых Лукашенко использует для подавления мирных протестов.

"Эти головорезы нужны ему самому. А если их украинцы покосят (а абсолютно очевидно, что так и будет), то некому будет поддерживать своими штыками трон Лукашенко, кроме российских войск, которых он опасается", - добавил политолог.

Эксперт считает, что Лукашенко мог бы отправить свое войско уже на "покоренные" земли, если бы Украина не смогла противостоять и проиграла войну.

"Достаточно похоже вел себя Муссолини во время начала Второй мировой войны ... Он долго не вступал в войну, долго выжидал. И только когда немцы разгромили сначала Польшу, а потом Францию, когда стало понятно, что до капитуляции французов остались считанные дни, Муссолини вступил в войну и практически без жертв шагал на побежденную Францию. Видимо, Лукашенко готовится к такой же ситуации, Но, к счастью, она не случилась, потому что Украина себя победить не дала", - заявил Эйдман.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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