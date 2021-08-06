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Лукашенко сгноит врагов в тюрьме: под Минском строят лагерь для политзаключенных - CNN

6 августа 2021, 04:22
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Местным жителям запретили приближаться к объекту, его охраняют военные патрули.

Строительство лагеря под Минском / Скриншот

Под Минском вблизи поселка Новоколосово вероятно строят лагерь для политических заключенных.

Как сообщает CNN, он расположен в часе езды от столицы Беларуси на месте бывшего советского ракетного хранилища, которое занимает площадь более 80 га. По периметру объекта три уровня забора под напряжением, новые видеокамеры, военная охрана и табличка "Въезд запрещен". Также на его территории находятся отремонтированные бараки, а на окнах - решетки и светоотражающее стекло.

На самой территории никого, кроме военных, не было замечено, передает телеканал.

CNN опубликовал также спутниковое фото объекта под Новоколосово, снятое 17 июля, и видео активистов.

Правительство Беларуси не ответило на запрос о комментарии CNN по данной информации.

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Также отмечается, что телеканал не смог получить доступ к тому, как выглядит заведение внутри, поэтому нет никаких признаков, что в лагере находятся заключенные.

Представитель западной разведки заявил телеканалу, что использование этого объекта как лагеря для заключенных "возможно", хотя у них нет прямых доказательств этого.

Военная охрана объекта запрещает местным жителям поселка приближаться к его территории. Двое очевидцев сообщили, что видели там военные патрули.

Белорусские оппозиционные активисты в течение некоторого времени высказывали опасения, что авторитарный режим может использовать такого рода лагеря для содержания политзаключенных, если обычные тюрьмы полностью заполнятся.

Также растет обеспокоенность очередной волны репрессий и арестов в ответ на демонстрации, посвященные годовщине президентских выборов 9 августа, которые вызвали прошлогоднее протестное движение по всей стране. Дальнейшие беспорядки могут произойти относительно конституционного референдума, запланированного на конец этого года или на начало 2022 года, говорится в публикации.

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Ранее Лукашенко объявил о готовности при необходимости обеспечить размещение подразделений вооруженных сил России в том случае, если появится угроза Союзному государству.

Он сказал, что в ситуации угрозы Союзному государству Беларусь может "поставить под ружье" 500 тысяч человек. При этом в случае необходимости на территории республики могут быть размещены российские войска.

Александр Лукашенко новости Беларуси
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