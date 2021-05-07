Лукашенко высказался о "живой" вакцине в Беларуси

Лукашенко поведал о вакцине от коронавируса / Reuters

В Беларуси получена собственная вакцина от коронавируса COVID-19. Об этом сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА в пятницу, 7 мая.

Он напомнил, что когда говорил о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", – рассказал Лукашенко.

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Он призвал не спешить, а "посмотреть, что будет послезавтра, когда изменится болезнь" и обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", – резюмировал Лукашенко.

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