Лукашенко высказался о "живой" вакцине в Беларуси

Он напомнил, что когда говорил о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно.
В Беларуси получена собственная вакцина от коронавируса COVID-19. Об этом сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА в пятницу, 7 мая.
Он напомнил, что когда говорил о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно.
"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", – рассказал Лукашенко.
Читайте такжеЛукашенко разразился резким заявлением по США и новым выборам в Беларуси
Он призвал не спешить, а "посмотреть, что будет послезавтра, когда изменится болезнь" и обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.
"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", – резюмировал Лукашенко.
Выборы президента Беларуси
- Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, согласно версии ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей. Значительная часть белорусов не признали результатов выборов и вышли на улицы. Протесты сопровождались массовыми избиениями протестующих со стороны силовиков.
- Запад не признал выборы президента Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства. В отношении белорусских властей введены западные санкции.
- Александр Лукашенко в феврале нынешнего года заявлял о готовности провести новые выборы президента Беларуси после принятия Конституции государства. Обсуждение документа должно состояться в 2022 году.