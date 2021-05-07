УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко высказался о "живой" вакцине в Беларуси

7 мая 2021, 20:52
Прослушать новость
Остановить

Он напомнил, что когда говорил о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно.

Лукашенко
Лукашенко поведал о вакцине от коронавируса / Reuters

В Беларуси получена собственная вакцина от коронавируса COVID-19. Об этом сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА в пятницу, 7 мая.

Он напомнил, что когда говорил о намерении Беларуси произвести свою вакцину, то были слышны голоса критиков, что это очень сложно или даже невозможно.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", – рассказал Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко разразился резким заявлением по США и новым выборам в Беларуси

Он призвал не спешить, а "посмотреть, что будет послезавтра, когда изменится болезнь" и обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", – резюмировал Лукашенко.

Выборы президента Беларуси

  • Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, согласно версии ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей. Значительная часть белорусов не признали результатов выборов и вышли на улицы. Протесты сопровождались массовыми избиениями протестующих со стороны силовиков.
  • Запад не признал выборы президента Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства. В отношении белорусских властей введены западные санкции.
  • Александр Лукашенко в феврале нынешнего года заявлял о готовности провести новые выборы президента Беларуси после принятия Конституции государства. Обсуждение документа должно состояться в 2022 году.

Александр Лукашенко новости Беларуси санкции против Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко высказался о "живой" вакцине в Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Душевные поздравления с Днем Победы 9 Мая – тексты и открыткиДушевные поздравления с Днем Победы 9 Мая – тексты и открытки Что пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секретыЧто пить на ночь, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секреты Как лечили "больную" УкраинуКак лечили "больную" Украину Российский вертолет вторгся в Украину: Дейнеко объяснил, почему его не сбилиРоссийский вертолет вторгся в Украину: Дейнеко объяснил, почему его не сбили Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 мая: страстный день и любовные переворотыГороскоп всех знаков Зодиака на 6 мая: страстный день и любовные перевороты

Последние новости

22:18
В одном из столичных ТРЦ вспыхнул пожар, людей эвакуировали
22:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 мая 2021 года: когда самое опасное время Видео
21:53
В Харькове "слуга народа" избил бизнесмена Видео
21:36
Кому светит COVID-сертификат: в Минздраве назвали главное условие Видео
21:03
Что за праздник Красная горка 2021: дата, традиции и приметы Видео
Реклама
20:55
Авторы Back 4 Blood рассказали о системе карт в шутере и "ИИ-режиссёре" Видео
20:52
Лукашенко высказался о "живой" вакцине в Беларуси Видео
20:43
Лукашенко отметился странным поздравлением Украине с Днем победы Видео
20:17
Microsoft отказалась от выпуска "облегчённой" Windows 10X ‒ СМИ Видео
20:09
Умер отец украинской певицы Славы Каминской
20:01
Россия совершила дерзкую провокацию в воздушном пространстве Эстонии Видео
20:00
Байден анонсировал встречу с Путиным и упомянул Украину Видео
19:40
Отмена паники: в WhatsApp передумали отключать аккаунты пользователей
19:39
Зеленский нарвался на иск лишенного гражданства топ-контрабандиста Видео
19:18
ВОЗ приняла важное решение по китайской вакцине Sinopharm
18:44
Ученые обнародовали печальную статистику смертей от СOVID-19 в Украине Видео
18:36
Нетаньяху рассказал Путину о переговорах Израиля с Украиной Видео
18:30
Лучшие игры-головоломки онлайн, которые увлекут вас надолго
18:29
Саша Спилберг топлес показала провокационные кадры
18:15
В обновлении The Witcher 3 для некстгена "завезут" фанатские моды Видео
Реклама
18:06
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться Видео
18:04
Самый популярный продукт украинцев резко подорожает: названы сроки Видео
18:02
Холостяк 2021 рассекретил финал 11 сезона шоу
17:55
Скандал с диссертацией Кивы: в МАУП выдвинули громкое обвинение Видео
17:45
В свежем трейлере Final Fantasy 7 Remake для PS5 показали ключевых персонажей игры Видео
17:33
"Быдло не дает отдохнуть": киевская студентка из-за Басты разругала украинцев Видео
17:30
В июне Украину ждет опасная погода - климатолог Видео
17:28
Взрывы в Чехии: всплыли неожиданные детали в деле Петрова и Боширова Видео
17:06
Ученые раскрыли планы о появлении в Украине своей вакцины от COVID-19 Видео
17:05
Ubisoft раскрыла планы по развитию вселенной The Division
16:55
Сергей Бабкин признался, как он со Снежаной Бабкин спасли брак после измен Видео
16:49
На выходных на Землю упадет китайская ракета: есть ли угроза для украинцев
16:44
В Украине взвинтили тарифы на коммуналку: за что потребители платят больше Видео
16:43
Комаровский рассказал о смертельной опасности известных таблеток Видео
16:33
Киев выходит из орбиты интересов США: СМИ узнали детали визита Блинкена
16:20
В Мариуполе студенты могут получить дополнительные стипендии: подробности
16:01
Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут: пошаговый рецепт с фото Видео
15:58
У Байдена угодили в конфуз после слов о поддержке членства Украины в НАТО Видео
15:53
HP представила новый компьютер "все в одном" – моноблок EliteOne 800 G8
15:37
Украина может решить конфликт на Донбассе, но при одном условии – Гармаш Видео
Реклама
15:29
Дима Комаров прыгнул с парашютом на съемках шоу "Мандруй Україною"
15:26
Новый удар COVID-19: эксперт объяснил провал с вакцинацией в Украине Видео
15:22
Самая высокая подпорная стенка Украины в рамках "Большой стройки" появится на Закарпатье
15:09
Сергей Бабкин делает операцию на глазах третий раз
15:07
В России к 9 мая детей заставили изображать памятники на могилах Видео
14:50
Миллионы Android-смартфонов оказались под угрозой взлома
14:36
Лукашенко разразился резким заявлением по США и новым выборам в Беларуси Видео
14:33
Создатели Форсажа 9 показали неудачные дубли со взрывами авто Видео
14:25
"Красная" зона опустела: еще одна область Украины ослабляет карантин Видео
14:05
Онлайн-прописка: когда заработает и кто сможет оформить
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять