Лукашенко разразился резким заявлением по США и новым выборам в Беларуси

США "вытерли ноги" о президента Дональда Трампа и должны провести новые выборы главы государства, считает Александр Лукашенко.
Правящий режим Беларуси готов к проведению внеочередных выборов президента страны. Однако это может произойти только при условии проведения новых президентских выборов в США. Об этом заявил глава белорусской республики Александр Лукашенко.
Как сообщает Белта, глава Беларуси выразил готовность провести внеочередные выборы президента параллельно с американским государством. По его словам, как только США назначат досрочные выборы, Минск в тот же день поступит аналогичным образом.
"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - уверяет Лукашенко.
При этом он раскритиковал предыдущие президентские выборы в США, по итогам которых победу одержал "демократ" Джо Байден. Белорусский глава государства считает, что в Штатах "вытерли ноги" о Трампа, который, по его мнению, является "действующим президентом".
"Они вытерли ноги о действующего президента (Дональда Трампа). Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" – подчеркнул Александр Лукашенко.
Выборы президента Беларуси
- Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, согласно версии ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей. Значительная часть белорусов не признали результатов выборов и вышли на улицы. Протесты сопровождались массовыми избиениями протестующих со стороны силовиков.
- Запад не признал выборы президента Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства. В отношении белорусских властей введены западные санкции.
- Александр Лукашенко в феврале нынешнего года заявлял о готовности провести новые выборы президента Беларуси после принятия Конституции государства. Обсуждение документа должно состояться в 2022 году.