Лукашенко разразился резким заявлением по США и новым выборам в Беларуси

Лукашенко готов провести досрочные выборы президента в Беларуси, если новые выборы главы государства пройдут и в США / Reuters

Правящий режим Беларуси готов к проведению внеочередных выборов президента страны. Однако это может произойти только при условии проведения новых президентских выборов в США. Об этом заявил глава белорусской республики Александр Лукашенко.

Как сообщает Белта, глава Беларуси выразил готовность провести внеочередные выборы президента параллельно с американским государством. По его словам, как только США назначат досрочные выборы, Минск в тот же день поступит аналогичным образом.

"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - уверяет Лукашенко.

При этом он раскритиковал предыдущие президентские выборы в США, по итогам которых победу одержал "демократ" Джо Байден. Белорусский глава государства считает, что в Штатах "вытерли ноги" о Трампа, который, по его мнению, является "действующим президентом".

"Они вытерли ноги о действующего президента (Дональда Трампа). Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" – подчеркнул Александр Лукашенко.

Выборы президента Беларуси