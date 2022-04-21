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Макрон призвал Россию разрешить гражданским покинуть Мариуполь

21 апреля 2022, 23:21

Десяти тысяч мирных жителей оказались в ловушке, призываю Россию уважать международное гуманитарное право, сказал Макрон.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон призвал разрешить эвакуацию из Мариуполя / Фото Reuters

Лидер французов Эммануэль Макрон обратился к России с призывом уважать международное гуманитарное право и прекратить блокаду украинского Мариуполя.

В своем Twitter Макрон заявил, что ситуация в Мариуполе постоянно ухудшается. Гражданские стали бесправными заложниками армии РФ.

"Десяти тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, позволить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь", – написал президент.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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