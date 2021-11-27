"Меня это волнует": Байден отреагировал на слова Зеленского о госперевороте

Байден отреагировал на слова Зеленского о госперевороте / коллаж УНИАН

Президент США Джо Байден отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о государственном перевороте в Украине, который готовится на начало декабря. Он заявил о том, что его это волнует.

"Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", - отметил президент Соединенных Штатов в пятницу во время разговора с журналистами, сообщает Voice of America.

На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины, Джо Байден ответил: "Вполне возможно".

Отметим, ране президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России. В эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

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Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.

Ринат Ахметов прокомментировал заявление Зеленского о причастности к госперевороту. "Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - говорится в заявлении Ахметова.

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