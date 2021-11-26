У Путина ответили на заявление Зеленского о государственном перевороте

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера Украины о готовящемся государственном перевороте.
У президента России Владимира Путина отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота в том числе с участием РФ.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" отметил, что Россия якобы не занимается такими делами.
"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - заявил Песков, комментируя сегодняшнее заявление президента Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.
Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.