"Некорректно связывать медиа с конфетами": Зеленский прокомментировал фурор сериалов Квартала в РФ

Владимир Зеленский высказался о студии Квартал 95/ пресс-служба Квартал 95

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об успешно показе сериалов студии Квартал 95 в России.

Во время пресс-марафона президенту напомнили, что сериалы производства Квартал 95 "1000 минут вместе" и "Папик" с большим успехом показали на Российском телеканале "СТС".

Также журналист провел параллели с фабрикой "Рошен", которая работала в Липецке.

Президент отметил, что полностью вышел с руководства компании.

"Некорректно сравнивать медиапространство с конфетами. Со шведами Квартал 95 заключили еще за 10 лет до войны. Это был наш эксклюзивный партнер. Я вышел с компании, я все отдал", - пояснил президент.

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На вопрос о санкционном списке СНБО Зеленский отметил, что вводил санкции против всего списка, а не отдельных компаний.

Читайте такжеЗеленский раскрыл подробности закрытого разговора по вагнеровцах - когда было решено ее отменитьРанее мы сообщали, что актер студии Квартал 95, художественный руководитель Женского квартала Александр Пикалов рассказал о взаимоотношениях с Владимиром Зеленским после его избрания на пост президента. По его словам, нынешний президент стал гораздо сдержаннее в плане эмоций.

Напомним, компании, входящие в группу "Квартал 95", принадлежат 14 бывшим партнерам Зеленского.