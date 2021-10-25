"Очень изменился": звезда Квартала 95 рассказал о встрече Зеленским

Владимир Зеленский / Reuters

Актер студии Квартал 95, художественный руководитель Женского квартала Александр Пикалов рассказал о взаимоотношениях с Владимиром Зеленским после его избрания на пост президента.

Как подчеркнул он в интервью Украинской правде, Зеленский стал гораздо сдержаннее в плане эмоций.

Вместе с тем партнер Зеленского по Кварталу не смог однозначно ответить на вопрос о том — хорошо это или плохо для Зеленского то, что он пошел в президенты.

"Я вижу, что он очень изменился, он понимает, он по-другому общается, он анализирует, он реже взрывается, потому что на творческой стези он очень часто — ух! Эмоциональный, труба!", — рассказал "кварталовец".

Он обратил внимание на то, что Зеленский изменился не в последнюю очередь из-за того, что помогает внутреннее согласование любых вопросов.

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Говоря об общении с главой государства Пикалов сообщил, что он виделся с Зеленским только 10 минут во время празднования дня рождения своей бывшей жены Ирины, которая является крестной матерью детей президента.

"Он всех поздравил, принес подарок, пожал руку, 10 минут — и уехал", — рассказал Пикалов о встрече с Зеленским.

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Напомним, ранее Зеленский допустил повторное выдвижение своей кандидатуры, если он не успеет выполнить все предвыборные обещания. Впрочем, президент еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Ведущая Катя Осадчая поинтересовалась, отговаривают ли Владимира Зеленского дети от повторного выдвижения кандидатуры на второй президентский срок. Глава государства рассказал, что эту тему затрагивает его старшая дочь Александра, а от президентства пострадала вся семья.