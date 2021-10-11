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"Дочь не хочет": Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок

11 октября 2021, 12:40
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Выборы должны состояться в 2024 году.

Зеленский про второй президентский срок / Скриншот

Глава государства Владимир Зеленский в очередной раз допустил повторное выдвижение своей кандидатуры, если он не успеет выполнить все предвыборные обещания. Впрочем, президент еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Ведущая Катя Осадчая поинтересовалась, отговаривают ли Владимира Зеленского дети от повторного выдвижения кандидатуры на второй президентский срок. Глава государства рассказал, что эту тему затрагивает его старшая дочь Александра, а от президентства пострадала вся семья.

"Старшая дочь, семья, жена, родители очень пострадали (от президентства Зеленского – ред.). Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, это (вторая президентская каденция – ред.) зависит только от уровня того, что мы успеем сделать", – заверил Владимир Зеленский в интервью программе "Світське життя".

Также президент рассказал, что его дочь в следующем году поступать в вуз в Украине, хотя ей комфортнее было бы учиться за границей. Девушка хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой.

Зеленский и второй срок

  • Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что планирует быть на посту президента только в течение одного срока. Это было его ключевой фразой еще в предвыборной кампании.
  • Однако в январе 2021-го глава государства во время празднования своего дня рождения поведал о своих амбициозных планах идти на второй президентский срок. Об этом он сообщил своему ближайшему окружению.
  • В марте 2021-го глава фракции и политсовета партии "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что монобольшинство будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок.
  • Напомним, новые очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.
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Владимир Зеленский Світське життя президентские выборы в Украине
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