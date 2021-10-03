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"Еще ничего не решил": Зеленский высказался о планах на второй президентский срок

3 октября 2021, 13:30

Зеленский намерен поработать до конца своего президентского срока.

Зеленский
Зеленский высказался о планах на второй президентский срок / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский на данный момент не принял решения по поводу того, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Глава государства полагает, что его команда выполнила уже 30-35% своих обещаний. При этом политик планирует полностью реализовать свой курс до конца каденции.

В ходе своего брифинга в воскресенье, 3 октября, гарант рассказал о том, что конкретного решения по поводу того, пойдет ли он на второй президентский срок, на данный момент нет.

"Я ничего не решил по поводу второго срока", - отметил Зеленский.

По словам президента, он планирует полностью реализовать свой курс до завершения президентского срока. На данный момент обещания выполнены на 30-35%. При этом, как полагает глава государства, воплощение программы зависит от эффективной работы в Верховной Раде.

"Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% нашей программы, и я говорил, что если мы не будем работать в Раде, и если будет постоянно политический спам, то мы не успеем это сделать. А я хочу успеть сделать все, что обещал. Но это не значит, что если я это успею сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца каденции уйду. Нет, я поработаю", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в программе команды президента нет обещаний, которые власть не сможет выполнить. Он хотел бы быть главой государства в тот момент, когда все будет реализовано.

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