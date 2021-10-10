Зеленский признался, в какой стране будет учиться его дочь

Зеленский с дочерью / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский признался, в какой стране будет получать высшее образование его старшая дочь Александра, и останется ли она в Украине.

В следующем году Александра Зеленская закончит школу и будет поступать в ВУЗ. По словам президента, его дочь будет учится в Украине.

"Только в Украине будет учиться. Ведь я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание. Хотя я понимаю, что ей будет не легко. Если она будет учиться за границей, то она может обойтись без охраны, ей было бы так комфортнее", — поделился Владимир Александрович в программе "Світське життя" на канале 1+1.

К слову, Александра в будущем планирует изучать международную экономику.

"Она хочет учиться международной экономики, насколько мне известно. Хотя, мне кажется, зная ее характер, что завтра будет другая идея", — рассказал политик.

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Как ранее сообщал Главред, первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в фотосессии для юбилейного выпуска журнала Elle и покорила стильным образом.

Зеленская отправилась в школу, где примерила образ учительницы и позировала вместе с учениками младших классов.