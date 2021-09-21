Первая леди Елена Зеленская покорила стильным образом в школе с детьми

Елена Зеленская в фотосессии для Elle / Фото: instagram.com/uafirstlady

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в фотосессии для юбилейного выпуска журнала Elle и покорила стильным образом.

Зеленская отправилась в школу, где примерила образ учительницы и позировала вместе с учениками младших классов.

Первая леди позировала в белой юбке, свитере с рукавом в три четверти и черных лоферах.

На другом снимке первая леди предстала в рубашке с принтом и гольфе.

На черно-белой digital-обложке выпуска, который приурочен 20-летию журнала, Елена Зеленская также позировала вместе с детьми.

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Фото сделал украинский фотограф Стефан Лисовский.

Поклонники отметили уникальный вкус Зеленской и заявили, что первая леди самая стильная.

Образы Елены Зеленской

4 марта первая леди Украины появилась на публике в элегантном образе. Елена Зеленская выбрала стильный белоснежный костюм.

Ранее первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом.