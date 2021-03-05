Мэр города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках

Владимир Путин / Reuters

Градоначальник населенного пункта Роке Перес (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина) Хуан Карлос Гаспарини пришел на вакцинацию от коронавируса COVID-19 с портретом президента РФ Владимира Путина. Как сообщает местное издание La Nacion, мэра привили российской вакциной Sputnik V.

"Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает наши жизни. Я хотел поблагодарить за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?", — сказал Гаспарини.

Позднее чиновник рассказал порталу РИА Новости, зачем держал во время вакцинации фото Владимира Путина. Гаспарини говорит, что просто хотел выразить признательность президенту РФ за спасение жизней аргентинцев.

Хуан Карлос Гаспарини / instagram.com/muniroqueperez

"Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина? Это был способ отдать дань уважения на фоне критики оппозиции", — отметил он.

К слову, в конце декабря минувшего года Аргентина стала второй в мире и первой в Южной Америке страной, которая одобрила срочное использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V В том же месяце в страну прибыл грузовой борт с 300 тысяч доз препарата.

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