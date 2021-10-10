Миллиардер поведал о шикарном бассейне Путина

Миллиардер рассказал про бассейн Путина / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин живет на даче в Ново-Огарево Одинцовского района Московской области (местность Рублевка).

На даче его был бассейн длиной 50 метров, и российский лидер в нем до сих пор плавает, рассказал бывший друг Путина, экс-член российского Совета Федерации и бизнесмен-миллиардер Сергей Пугачев в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Собеседник добавил, что это он подобрал Путину дачу в Ново-Огарево.

"…Я не знал, но это оказалась дача мученицы Елизаветы Федоровны и великого князя Сергия. Я этого не знал, потому что она была полуразрушенная… Он и сейчас там живет, конечно", – поделился экс-друг главы РФ.

Миллиардер также сказал, как лидер России оценил дачу, когда он его туда привез. "Супер, мне нравится, здесь бассейн 50 метров", – привел Пугачев слова Путина.

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Бизнесмен утверждает, что также подарил президенту 162 гектара земли на Рублевке – подписал дарственную.

"…Прям дарственную подписал. Потому что у него резиденция была очень маленькая. Он говорит: "А вдруг там снайперы?". Я говорю: "Идею понял – забирай", – сказал бывший друг главы России.

Ново-Огарево – это государственная резиденция высших правительственных лиц России, которая находится вблизи села Усово.

Ранее Главред писал о том, что резидент РФ Владимир Путин страдает болезнью, которая связана с памятью, психикой и ментальностью человека, заявил его сокурсник Юрий Швец.