"Мисс Беларусь" для Лукашенко: эксперт раскрыла тайны скандального конкурса

Александр Лукашенко / Reuters

В Беларуси проходят кастинги национального конкурса красоты "Мисс Беларусь". Требования к претенденткам в первые красавицы страны достаточно жесткие. Девушки должны быть не старше 24 лет, незамужними и не иметь детей. Не допускаются пирсинг и татуировки, рост – не менее 174 сантиметров.

Но в этом году добавилось еще одно важное условие: лояльное отношение к власти, пишет Сurrenttime.

Как подчеркнула глава Фемгруппы Координационного совета Беларуси Юлия Мицкевич, постоянно, практически на каждом финале конкурса присутствует Александр Лукашенко.

"И затем девушки, которые побеждали в этом конкурсе, были в его – как бы это помягче сказать – окружении и даже делали карьеру", - говорит она.

"Мне очень сложно представить, как тяжело может быть девушкам отказаться от предложений с ним [Лукашенко] куда-то поехать или пойти, – говорит Юлия Мицкевич. – Всей подноготной того, что происходит с этими девушками после и на каких условиях они оказываются в окружении этого человека, мы не знаем. Мы можем только догадываться".

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В совместном расследовании российского издания "Проект" и телеканала "Белсат" говорится, что бывшие участницы конкурсов красоты часто становятся сотрудницами протокола президента. Это девушки, которые сопровождают Александра Лукашенко на публичных мероприятиях.

В 2019 году бывшая "мисс" из окружения Лукашенко – Мария Василевич стала самым молодым депутатом парламента Беларуси, не имея никакого политического опыта. Британское издание The Times тогда написало, что, вероятно, у 22-летней Марии Василевич есть романтическая связь с Лукашенко. Девушка в ответ заявила, что это лживые факты.

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Ранее экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в ходе чата в Главреде заявил о том, что Беларусь уже давно идет путем Северной Кореи. По его словам, после последних событий в Беларуси, вероятно, усилится эмиграция белорусов в Украину, Польшу, другие европейские страны.