Лукашенко ждет Гаага: эксперт назвал сроки аннексии Беларуси РФ

Александр Лукашенко / Reuters

Беларусь уже давно идет путем Северной Кореи, заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, после последних событий в Беларуси, вероятно, усилится эмиграция белорусов в Украину, Польшу, другие европейские страны.

"Путин будет продолжать стараться аннексировать Беларусь, возможно, уже в этом году. Поэтому борьба за независимость Беларуси и за освобождение от диктатора одновременно являются двумя важнейшими целями для белорусского общества", - уверен эксперт.

Отвечая на вопрос о том, какая судьба ждет Александра Лукашенко, он не исключил, что он будет отвечая в международном трибунале.

"В том смысле, что желательно, чтобы его судьба решилась в Гааге", - добавил Илларионов.

Напомним, ранее Илларионов заявил о том, что в ходе предстоящей июльской встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским хозяин Белого дома может поставить украинского лидера перед фактом о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным.