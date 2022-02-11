Мужчина выиграл в лотерею почти 300 раз всего за два месяца и поделился своим секретом

Мужчина использовал одну комбинацию для всех билетов / abcnews.go.com

Американец только за два месяца выиграл в лотерею 264 раза. Это ему удалось с помощью интуиции.

Как сообщает Newsweek, мужчина применял одну и ту же комбинацию из трех цифр на 104 билетах. Так он все 104 раза стал обладателем главного приза в сумме 500 долларов по каждому из билетов. То есть, всего американец выиграл 52 тысячи долларов.

По этой же стратегии он разбогател еще на 80 тысяч долларов, но уже использовав другую комбинацию также из трех цифр и на 160 билетах.

"У меня было особое чувство. Когда у вас есть такое чувство, просто играйте!" - отметил счастливчик.

Мужчина выплачивает ипотеку, поэтому весь выигрыш планирует потратить на погашение кредита.

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Напомним, на Закарпатье житель Мукачево выиграл внедорожник, став победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", которую проводили в громаде среди вакцинированных. Автомобиль, телевизоры и другие призы, которые вручали мукачевцам за вакцинацию, закуплены за средства городского бюджета.

Также стало известно, что депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк выиграл в лотерею 900 тысяч гривен, о чем украинцы узнали из его декларации.