В Днепре мужчина выиграл более 2 миллионов гривен, купив две "лотерейки"

За один из лотерейных билетов мужчина заплатил 5040 гривен / ua.depositphotos.com, УНИАН

Житель Днепра выиграл более 2 миллионов гривен в Национальную лотерею.

Первый в этом году джекпот сорвали в воскресенье, 16 января, сообщает пресс-служба Украинской национальной лотереи.

"Игрок из Днепра во время розыгрыша №2654 угадал все 5 номеров и в сумме выиграл 2 054 006 гривен", – говорится в сообщении.

В целом мужчина купил в центральном офисе УНЛ два билета, и оба оказались выигрышными. Первый из низ обошелся украинцу в 5040 гривен.

"Поклонник "Лото Максима" приобрел несколько билетов в эту лотерею. По основному предусмотрен приз в 2 048 000, по другому билету — 6006. Поздравляем первого джекпотиста УНЛ в 2022 году", – отметили в пресс-службе УНЛ.

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Ранее сообщалось, что на Закарпатье житель Мукачево выиграл внедорожник, став победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", которую проводили в громаде среди вакцинированных. Автомобиль, телевизоры и другие призы, которые вручали мукачевцам за вакцинацию, закуплены за средства городского бюджета.

Также стало известно, что депутат от "Слуги народа" Максим Павлюк выиграл в лотерею 900 тысяч гривен, о чем украинцы узнали из его декларации.

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